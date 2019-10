Voyage dans le temps pour les 5 ans de Franc’Open Mic

Pour le 5e anniversaire de Franc’Open Mic, on a vu de tout: du chant, du piano, des guitares, du théâtre, des sketchs… Le cofondateur Florian François (avec Cyrille Mignotet) se dit d’ailleurs «content de cette diversité».

Et surtout, on a retrouvé l’ambiance francophone et bienveillante qui fait de cette scène ouverte un lieu unique pour les artistes à Toronto.

On vous en dit plus sur les prestations de ce jeudi 17 octobre au Rivoli, soirée durant laquelle on a pu voyager dans le temps:

Au rythme des années 80 et 90

Les années 80 et 90 ont été mises à l’honneur lors de cette soirée.