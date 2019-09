Franc’Open Mic: c’est reparti pour une 6e saison!

Franc’Open Mic a également permis à de nombreux artistes de s’affirmer ou bien de s’exercer: «On a plein d’artistes qui commencent tout tremblotants sur scène et quelques mois plus tard qui font des performances exceptionnelles. Des artistes qui viennent pour pratiquer comme le rappeur Don Hatali, […] qui maintenant grâce à Franc’Open Mic, écrit plus de choses en français.»

«On a la drag queen Madame Bardot qui a commencé à faire du drag en français avec nous et ça lui a donné un boost dans sa carrière et dans son envie de s’impliquer dans la communauté francophone.»

Le projet de Florian et de Cyril, qui a débuté lorsqu’ils se sont rendu compte qu’il n’existait pas d’Open Mic francophone, n’est qu’à ses débuts. Ils ont d’ailleurs été surpris de l’engouement qu’a suscité leur idée et nous affirment qu’ils comptent bien aller jusqu’au 10 ans et au-delà.

Valeurs d’ouverture et de partage

«L’une des clés du succès c’est qu’on n’est pas d’accord sur tout […] mais on a la même vision.»