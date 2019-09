«Silence on tourne» ouvrira la 10e saison des Indisciplinés de Toronto

Vous aimez le théâtre, le cinéma, et vous tordre de rire? Alors la pièce de théâtre Silence on tourne, jouée et interprétée par Les Indisciplinés, la troupe de théâtre communautaire francophone de Toronto, est en plein ce qu’il vous faut!

Ce jeudi 12 septembre à l’Alliance française, le cocktail organisé pour leur dixième anniversaire a été l’occasion d’en apprendre plus sur ce spectacle qui aura lieu en novembre.

Une première canadienne

La présidente Geneviève Brouyaux a annoncé que cette pièce sera mise en scène par Anaïs Delhomelle et jouée les 22, 23 et 29 novembre dans l’amphithéâtre de l’école Toronto Ouest.

L’histoire tourne autour des déboires d’une équipe de tournage d’un film. Entre un vieux réalisateur amoureux de sa jeune comédienne, un producteur sans un sous dépendant de sa femme, un assistant-réalisateur perdu dans tout ce bazar, et tout un tas d’autres personnages plus hilarants les uns que les autres, ce spectacle promet de faire rire.

«En 2014, nous avons joué Thé à la menthe ou t’es citron?», explique Geneviève Brouyaux. C’était une pièce de Patrick Haudecoeur et on avait tellement ri! Du coup, quand on a appris qu’il avait écrit une nouvelle pièce, on s’est renseigné.»