Manon Rhéaume, la première dame du hockey

«Je me suis dit, la pire chose qui peut arriver est que j’aie un mauvais camp. Les gens vont oublier le lendemain. Mais la chose la plus folle est que je pourrais y aller, bien performer au plus haut niveau possible, avoir un contrat et jouer au hockey professionnellement pour des années. Pour moi, ça valait la peine de prendre le risque.

Je ne voulais pas vivre ma vie avec des regrets et me dire «what if?». Je ne voulais pas penser à ça 10 ans plus tard donc j’y suis allée. J’ai trouvé que les gens étaient très focusés sur l’aspect publicité et non ma performance.»

Le meilleur moment

«La première fois que j’ai sauté sur la glace dans le mini tournoi. C’était une partie de 2 périodes et j’étais dans les buts en 2e. Je savais que ça serait un moment crucial pour moi et que cette performance allait donner le ton. Je n’avais jamais joué à ce niveau et je n’ai accordé aucun but sur 14 lancers.»

«Je me souviens être retournée à mon vestiaire et m’être regardée dans le miroir en me disant Wow! C’est comme si j’avais quelqu’un à l’intérieur de moi qui m’aidait durant cette partie. C’était un feeling incroyable.»