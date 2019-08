Scarborough: le bureau de Service Canada est bilingue, mais pas celui des passeports

Vives réactions

Les déboires d’Anne Sophie Roy (qui a poursuivi ses démarches en anglais à Scarborough et qui obtiendra donc son passeport) n’ont pas laissé nos lecteurs indifférents.

Sur Facebook, on a commenté: «C’est une honte» (Anna Grosman), «C’est injuste» (Taher Safari), «Mépris des francophones» (Anaïs Ady), «Vraiment triste» (Michel Bérubé), «Faut-il vraiment s’en surprendre? Plus ça change, plus c’est pareil!» (Michel Daoust)…

Des ratés à North York

Isabelle Lynn Ellan raconte que même au bureau du 4900 Yonge, il y a des ratés. «J’y suis allée pour un renouvellement de passeport et j’ai demandé à être servie en français. On m’a dit que c’est un cas à part. Par la suite, dans la salle des passeports, ils ont sauté mon numéro. Du coup, je suis allée voir le garde anglo pour savoir pourquoi? C’est lui qui m’a gentiment soutenue au guichet pour que mon dossier soit traité. Finalement, on m’a dit: soit on te sert en anglais soit tu attends. C’est juste hypocrite de dire que North York sert en français.»

«Ce serait un scandale si un bureau ne pouvait offrir de service en anglais à Québec ou Montréal», remarque William Philippe Laroche.

Lorraine Lapointe McNamara rapporte avoir bien été servie en français au bureau des passeports du 4900 Yonge. Par contre, ne sachant pas que le bureau de Service Canada, lui, est unilingue, elle poursuit: «dans le même édifice, Services Canada n’avait personne pour me parler en français pour une demande».