Pas de services en français au bureau des passeports de Scarborough

Elle se dit aussi choquée du «non professionnalisme» des fonctionnaires à qui elle s’est adressée, en personne et au téléphone.

«On répond ‘hello, bonjour’, mais quand on dit ‘bonjour’, on poursuit en anglais et on nous dit, sans s’excuser, que personne ne peut nous répondre en français.»

Pas aussi simple qu’un coup de téléphone

Célestin Abedi, le représentant du commissaire à Toronto, confirme que «ce n’est pas normal».

Mais il est agent de liaison communautaire: ce n’est pas lui qui peut décrocher le téléphone et appeler au bureau de Passeport Canada à Scarborough pour s’enquérir de ce qui se passe.

Il assure qu’il a raconté l’histoire à un collègue qui, lui, a le droit d’appeler à Scarborough, mais il ne peut pas confirmer que cela a été fait. «Il y a des règles. C’est une procédure complexe…»