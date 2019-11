Rencontrez des cousins et cousines de l’Amérique francophone d’aujourd’hui et d’antan

En plus de remplir la carte du continent avec des peuplements francophones, le livre creuse et explique le pourquoi et comment: les migrations, la constitution de la nation métisse et de l’identité franco-ontarienne ou franco-terre-neuvienne, entre autres.

Ni plus ni moins l’expérience de la diaspora des Francophones à travers l’Amérique du Nord.

Portrait et récit d’aventures

Le livre est à la fois un portrait et aussi le récit d’aventures d’un peuple en évolution. Grâce à une multiplicité de portraits de communautés, il finit par dresser le portrait de toute la francophonie nord-américaine, portrait dont les facettes sont multiples et diverses.

Organisé chronologiquement depuis la création des premiers foyers de peuplement et s’échelonnant sur plus de 400 ans jusqu’à nos jours, le livre rassemble tous les éléments d’un récit d’aventures avec ses incertitudes, surprises et défis.

Trois directeurs

Les trois directeurs du livre y apportent des expertises complémentaires: