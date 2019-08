Cosmétiques à base de cannabis: encore de nombreux obstacles pour les petites entreprises

Les bienfaits du cannabis

«Les gens pensent que le cannabis c’est uniquement pour se droguer», regrette Josée. «On veut éduquer les gens aux autres vertus de la plante.» Des vertus qui sont souvent méconnues du grand public: anti inflammatoire, anti bactérie, anti oxydant, anti eczéma, mais aussi contre la démence et le Parkinson.

Josée rappelle également que les produits ne pénètrent pas dans le sang et le foie, et ne sont donc pas sont psychoactifs. En d’autres termes, on ne peut pas être drogué ou halluciner en appliquant une crème ou un sérum.

S’éloigner des médicaments traditionnels

Josée assiste à beaucoup d’évènements et de conférences sur le sujet. «Ce qui est extraordinaire, c’est qu’il y a de plus en plus de recherches là-dessus. Les gens veulent s’éloigner des opioïdes et perdre l’habitude de toujours prendre des médicaments.» Il y a un réel intérêt pour le sujet.

À terme, le but de Josée serait de vivre de sa passion, en vendant ses produits à travers le monde.