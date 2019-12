La Maria Chapdelaine de Clarence Gagnon au Musée McMichael

Si ces gouaches ont été conçues pour illustrer l’action du roman de Louis Hémon, qui a lieu dans un endroit et une période spécifique (le lac Saint-Jean pendant la colonisation), elles mettent néanmoins en scène des thèmes universels: le cycle des saisons et le cycle de la vie humaine avec ses activités quotidiennes et ses rites religieux.

De la taille d’une feuille de papier, ces peintures nous invitent à nous pencher vers elles pour entrer dans leur univers, reproduisant ainsi dans la galerie du musée l’expérience des lectrices et lecteurs lorsqu’ils se penchent vers ces illustrations dans le livre.

Incontournable Maria Chapdelaine

Lorsque Gagnon est engagé pour illustrer Maria Chapdelaine, le roman est déjà très populaire. D’ailleurs, le livre continuera jusqu’à nos jours de jouir d’un grand succès commercial, comptant plus de 200 éditions.

D’autres artistes renommés, dont Suzor-Côté et Thoreau MacDonald, l’ont aussi illustré.

L’action du roman se déroule sur les nouvelles terres au lac St-Jean au début du 20e siècle. L’héroïne Maria Chapdelaine se trouve devant le choix entre trois prétendants associés à des espaces qui offrent la possibilité de vies fort différentes: la forêt, la ville industrialisée ou le village agricole.