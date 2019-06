Les deux futurs étudiants apprécient cette éducation «ouverte et diversifiée», et la rigueur de l’école. «Si je voulais donner un conseil aux futurs et actuels élèves de la Toronto French School, je leur dirai de ne pas négliger les activités extrascolaires que l’on nous propose», avance Nicole.

Investie dans le journal de son école, elle explique que cette activité, supervisée par le corps enseignant de l’école, l’a poussée à initier des projets stimulants, et à être une meilleure version d’elle-même qu’elle ne pensait pas devenir.

Elle a compris qu’elle pouvait, à son échelle, contribuer à sa société. «Souvent, on priorise nos activités académiques et on oublie que s’immerger dans d’autres activités est essentiel», conclue la jeune femme, qui pratique aussi beaucoup l’athlétisme en club.

Un support éducatif

Cedric, quant à lui, ajoute qu’il apprécie le support que propose la TFS à ses étudiants. «Nous bénéficions de l’aide d’entraîneurs qui nous préparent à l’université: ils nous aident à appréhender de nouvelles méthodes de travail propres à la faculté, ainsi qu’à être indépendant», explique le jeune homme.

Il conseille donc fortement aux élèves d’utiliser toutes les ressources que l’école met à disposition des élèves. Cedric explique que cette formation supplémentaire leur permet parfois de sauter des cours de faculté qu’ils ont déjà préparés à la TFS.