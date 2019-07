Lever du drapeau français à Queen’s Park

Profondes racines françaises

Les députés Gila Martow (Parti progressiste-conservateur), Gilles Bisson (NPD) et Nathalie Des Rosiers (libérale) ont souligné le travail accompli par M. Trouyet pour renforcer les liens politiques, culturels et économiques entre l’Ontario et la France.

M. Bisson a revendiqué ses lointaines origines françaises en évoquant l’exploration et le peuplement du Canada par les Français, pour affirmer sa volonté de voir le fait français continuer de s’épanouir partout au pays.

Mme Des Rosiers n’a pas manqué, elle aussi, de souligner que ses ancêtres français sont arrivés au 17e siècle.

L’événement s’est poursuivi à l’intérieur de l’édifice de l’Assemblée législative pour un cocktail célébrant à la fois la Fête nationale française et le départ de Marc Trouyet.

Son successeur Tudor Alexis est attendu à la mi-août.