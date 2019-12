Le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques arrive en ville

Les directions de l’éducation des 12 conseils scolaires de langue française de l’Ontario sont membres d’office et propriétaires du Centre franco. Son conseil d’administration compte 6 administrateurs parmi ces 12 membres d’office.

Référence en matière de création et de diffusion de contenus éducatifs, il représente un partenaire stratégique dans la coordination et la production au sein du système d’éducation en langue française de la province de l’Ontario

Aujourd’hui, ce centre multiservice regroupe plus de 90 spécialistes et est reconnu pour sa création de ressources et de cours en ligne dans tous les domaines, mais aussi dans le développement professionnel du personnel scolaire et la gestion de projets technologiques et de projets divers.