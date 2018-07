Le CFORP devient un carrefour de services

L'Express

6 juillet 2018

L’édifice du CFORP (Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques, qui dessert surtout les conseils scolaires), au centre-ville d’Ottawa, va se transformer en un «carrefour de services en français».

Le rez-de-chaussée sera entièrement rénové selon un concept ouvert et moderne, en vue d’être transformé en un «centre d’innovation et de collaboration» qui rassemblera, dès avril 2019, l’ensemble du personnel du CFORP dans ce nouvel espace, le «StudiO».

Ce 1er juillet, le Réseau du patrimoine franco-ontarien (RPFO) a emménagé dans un local de l’édifice, au 435 rue Donald. L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) fera de même le 1er août. La Coalition ontarienne de formation des adultes (COFA) s’y installera le 1er avril 2019.

Plusieurs organismes y sont déjà: l’Association des gestionnaires de l’éducation franco-ontarienne (AGÉFO), l’Association francophone à l’éducation des services à l’enfance de l’Ontario (AFESEO), les Cours de langue pour les immigrants au Canada (CLIC), qu’offre le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO), les Éditions L’Interligne inc., la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF), Parents partenaires en éducation (PPE).

À vrai dire, il ne reste que trois espaces à louer, disponibles à compter du 1er mai 2019.

«Le CFORP est fier de son côté rassembleur», a indiqué son directeur général Claude Deschamps. «Nous sommes d’avis que ce nouvel environnement favorisera la création d’un réseau de collaboration entre les divers secteurs d’activité en langue française en Ontario.»

Depuis 1974, le CFORP produit des ressources pédagogiques imprimées, et offre des services de formation et d’accompagnement, contribuant ainsi à la transformation des pratiques pédagogiques et à l’amélioration continue de l’éducation en langue française en Ontario et au-delà.

Ses ressources numériques, «adaptées aux besoins de la classe d’aujourd’hui», sont offertes gratuitement aux conseils scolaires de langue française de l’Ontario et sont accessibles à partir de la plateforme Environnement d’apprentissage virtuel.

«Dès la rentrée scolaire», indique M. Deschamps à L’Express, «le CFORP mettra à la disposition des conseils scolaires une bibliothèque numérique provinciale. Plus de 105 000 élèves ainsi que le personnel enseignant de partout dans la province bénéficieront d’une variété de ressources numériques et de livrels gratuits.»

Organisme à but non lucratif financé par le ministère de l’Éducation, son conseil d’administration est formé de représentants des 12 conseils scolaires de l’Ontario, de quelques conseils scolaires de l’Ouest et de l’Acadie, ainsi que d’associations d’enseignants et de direction d’écoles.