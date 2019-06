L’intrigante et populaire Kingston

Les attraits historiques majeurs de Kingston sont, outre la vieille ville et son parc portuaire, le pénitencier fédéral (le Kinsgton Pen) et le Fort Henry.

Le pénitencier, siège d’émeutes célèbres, a été fermé en 2013. C’est un ensemble de bâtiments immenses, qui ont une valeur architecturale indéniable. Les édifices principaux sont beaux, notamment car ils sont construits avec la pierre calcaire qui fait la beauté du vieux Kingston.

Les visites sont extrêmement populaires. Les visites en français et les visites de 90 minutes affichaient complet quand j’y suis allé le 15 juin dernier. J’ai dû faire la visite régulière en anglais. C’était intéressant et impressionnant, mais j’ai trouvé que la visite manquait un peu de mise en contexte et de moments émouvants. Et c’était cher, 35$ plus taxes.

Je ne recommanderais donc pas cette visite, à moins d’être un connaisseur du milieu carcéral. Par contre, le musée pénitentiaire canadien, situé en face du grand pénitencier, est très intéressant et on paye ce qu’on veut.

Je suis un fan fini des visites et démonstrations militaires du Fort Henry. Les démonstrations militaires y sont précises et exquises. Il y a beaucoup de choses à faire et à voir dans le Fort Henry, en plus des visites guidées (en français). Les «cérémonies du crépuscule» sont particulièrement impressionnantes (les mercredis soirs de juillet et août).