Mike Babcock est congédié par les Maple Leafs

Les Maple Leafs de Toronto ont annoncé en fin d’après-midi mercredi que l’entraîneur-chef Mike Babcock avait été relevé de ses fonctions. Il sera remplacé par Sheldon Keefe.

L’annonce

Après des semaines de spéculations, les Maple Leafs sont passé à l’action et ont congédié Mike Babcock. Le Président et Gouverneur en alternance des Maple Leafs, Brendan Shanahan, en a fait l’annonce dans un communiqué de presse. «Aujoud’hui nous avons pris la décision de relever Mike Babcock de ses fonctions d’entraîneur et nommer Sherldon Keefe comme nouvel entraîneur-chef.»

«Au cours des 5 dernières années, Mike a joué un rôle intégral en changeant la direction de notre franchise. L’engagement et l’éthique de travail de Mike a placé l’organisation dans une meilleure position et nous sommes extrêmement reconnaissant de la fondation qu’il nous a aidé à bâtir ici.»

La cause

Les insuccès des Leafs depuis le début de la saison auront couté son emploi L’équipe a perdu ses 6 derniers matchs consécutifs et il n’en fallait pas plus pour que Babcock écope. Les Maple Leafs ont été lourdement affectés par les blessures depuis l’été et n’ont pas encore disputé une seule rencontre avec leur formation complète. L’équipe présente actuellement une fiche de 9-10-4 en 23 parties et occupe de 5e rang de la division Atlantique.

Les rumeurs

Depuis des semaines, des rumeurs circulaient à l’effet que Babcock avait perdu son vestiaire et que les joueurs n’appréciaient pas son style de coaching. Les joueurs ont même eu une réunion d’équipe il y a quelques jours.