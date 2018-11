Les Maple Leafs écrasent les Flyers de Philadelphie

Les Maple Leafs étaient de retour a domicile après avoir subit 2 défaites consécutives lors de leur plus récent voyage. L’Express était sur place à l’Aréna Scotiabank pour assister à la rencontre.

Ce match marquait également le retour en ville de James van Riemsdyk. l’ancien allier des Maple Leafs qui a signé un lucratif contrat avec les Flyers de Philadelphie durant l’été. Les Leafs lui ont d’ailleurs rendu un touchant hommage.

Il n’aura fallu que 5 minutes à l’équipe locale pour s’inscrire au pointage grâce à un très bel effort du jeune Andreas Johnsson sur une passe de Connor Brown. Moins de 2 minutes plus tard, ce même Johnsson a déjoué le gardien des Flyers sur un échappé. 2-0 Maple Leafs. Il suffira de quelques secondes de plus pour que Toronto fassent bouger les cordages à nouveau. Cette fois-ci c’est le vétéran Patrick Marleau qui a compté pour donner une confortable avance à son équipe.

Comme si ce n’était pas assez, le numéro 18 Andreas Jonhsson y est allé d’un autre but pour compléter son tour du chapeau. Un premier en carrière, pour celui qui a été nommé joueur par excellence lors de la dernière Coupe Calder avec les Marlies de Toronto.

A historic hat trick for Andreas Johnsson as completes the first of his @NHL career 🎩#LeafsForever #HockeyFightsCancer pic.twitter.com/X5WKYQZRMj

— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) November 25, 2018