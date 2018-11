Une autre victoire pour les Maple Leafs!

Cindy Caron

20 novembre 2018 à 0h15 20 novembre 2018 à 0h15

Apres avoir remporté leurs 3 derniers matchs sur la côte ouest Américaine, les joueurs des Maple Leafs étaient de retour à domicile lundi soir pour y affronter les Blue Jackets de Columbus. L’Express était présent à l’Aréna Scotiabank.

Malgré un début prometteur des Maple Leafs, la premiere période du match fut majoritairement dominée par les visiteurs. Les Leafs ont eu quelques bonnes occasions de compter mais se sont fait stopper par le gardien des Blue Jackets Sergei Bobrovsky. Columbus ont étés les premiers à s’inscrire au pointage grace au but de Cam Atkinson sur une passe du Québécois Pierre-Luc Dubois. Ce dernier s’est également permis un but avec une minute à faire à la premiere période. 2-0 Columbus après 20 minutes.

Les Blue Jackets ont entamé la deuxieme période avec la même énergie démontrée plus tôt dans la partie. L’attaquant Josh Anderson a eu une excellente chance de marquer sur un échappé mais le gardien des Torontois Frederik Andersen lui a fermé la porte en effectuant l’arret. Les Maple Leafs se sont finalement inscrit au pointage lorsque Tyler Ennis à trouvé le fond du filet. Il n’en fallait pas plus pour mettre de l’ambiance dans l’Aréna Scotiabank qui était plutot tranquille jusque là. La foule n’a pas eu à attendre très longtemps avant de revoir les locaux inscrire un autre but. Le meilleur marqueur de l’équipe cette saison, John Tavares, a trouvé le fond du filet suite à un très beau jeu de son partenaire de trio, Mitch Marner. Ce but était le 4ème de Tavares lors des 5 derniers matchs. L’entraineur Mike Babcock mentionnait justement avant la partie que “John Tavares est exactement ce que le docteur a recommandé pour cette équipe” et le numero 91 à pu donner raison au commentaire de son coach.

La troisième période en fut une plutôt égale avec plusieurs bonnes chances de marquer des deux cotés. Avec un peu moins de 4 minutes à faire à la partie, se sont finalement les Maple Leafs qui ont fait bouger les cordages avec un but de Zach Hyman (son deuxième de la saison) pour donner ainsi l’avance aux Maple Leafs 3 a 2. Quelques minutes plus tard, ce meme Hyman a profité d’une erreur des Blue Jackets, qui venaient tout juste de retirer leur gardien en faveur d’un 6ème attaquant, pour mettre la rondelle dans un filet désert.

Cette victoire de 4 à 2 des Maple Leafs confirme leur place en tête du classement général de la conférence de l’Est. Ils seront de retour devant leur partisants samedi alors qu’ils recevront la visite des Flyers de Philadelphie.