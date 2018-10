Encore une victoire pour les Leafs face aux Red Wings de Detroit (5-3)

Charlie Courrent

Les Maple Leafs ont enchaîné hier une deuxième victoire consécutive en déplacement, à Detroit chez les Red Wings (5-3).

Après un très bon début de saison ponctué par trois victoires en quatre rencontres, les Leafs affrontaient hier soir les Red Wings de Detroit, toujours en quête de leur premier succès de la saison. Résumé de la partie.

Leafs à réaction

Dès la 7e minute de cette rencontre, Nick Jensen a ouvert le score pour les Red Wings suite à une contre attaque rondement menée (0-1). Or, comme lors de leur dernière rencontre, les Leafs ont rapidement égalisé grâce à un lancer hyper-puissant de Morgan Rielly (16′) en face de la cage (1-1).

Matthews, et de 8

Dès le retour des vestiaires, les Leafs ont pris les devants par l’intermédiaire de Mitchell Marner (2′), déjà auteur de trois réalisations cette saison (2-1). Ensuite, lors d’un jeu de puissance à la 7e minute de cette seconde période, c’est l’homme en forme du moment, Auston Matthews, qui a compté pour la huitième fois de la saison (3-1). Des statistiques qui le font entrer encore un peu plus dans l’histoire de la franchise torontoise.

Maîtrise des Leafs

Cette troisième période a mis du temps à véritablement se lancer. Il a fallu attendre dix minutes pour observer une réaction des Red Wings par l’intermédiaire, encore une fois, de Nick Jensen (3-2).

Cependant, les hommes de Jeff Blashill n’ont même pas eu le temps de reprendre espoir. En effet, l’infatigable Auston Matthews a de nouveau fait parler de lui une minute plus tard en comptant une neuvième fois (4-2).

Tavares through the legs and Matthews makes no mistake. #LeafsForever pic.twitter.com/Zurce5SLY3 — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) 12 octobre 2018

Malgré une énième réduction du score de Dylan Larkin (14′), les Red Wings ne sont jamais parvenus à recoller à leurs adversaires du soir, finalement vainqueurs 5-3 après une dernière réalisation de Ron Hainsey à quelques secondes du terme.

Leafs down Detroit tonight to keep rolling on the road and earn third straight win.#LeafsForever #FuelledByG @GatoradeCanada pic.twitter.com/MpJaPqlgA2 — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) 12 octobre 2018

Très prometteur

Les Leafs, prolifiques en attaque mais plus inquiétants en défense, enregistrent tout de même leur quatrième victoire sur les cinq rencontres disputées depuis le début de la saison régulière. Affaire à suivre…