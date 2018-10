Les Leafs continuent leur bonne série face aux Stars de Dallas (7-4)

Charlie Courrent

Les Maple Leafs continuent sur leur bonne lancée en battant les Stars de Dallas, ce mardi soir sur le score de 7-4.

Après un bon début de saison marqué par deux victoires et une défaite, les Leafs se rendaient ce mardi soir au Texas pour défier les Stars de Dallas. Et, cette fois encore, ils ont impressionné sur le plan offensif.

Avantage Leafs

Après neuf minutes de jeu dans la première période, Mitchell Marner se retrouve libre en face de la cage et ouvre le score (1-0). A quelques minutes de la pause, les Leafs voient leurs adversaires recoller au score par l’intermédiaire d’Alexander Radulov (1-1).

Mais, seulement pour quelques secondes puisqu’Auston Matthews, l’homme en forme de ce début de saison chez les Leafs, a inscrit son sixième but et redonné l’avantage aux hommes de Mike Babcock d’un lancer puissant (2-1).

Auston Matthews historique

En seconde période, ce sont les Stars de Dallas qui sont les premiers à être décisifs avec un joli tir du poignet de Tyler Seguin à la neuvième minute (2-2). Or, trois minutes plus tard, c’est encore l’irrésistible Auston Matthews qui compte pour les Leafs (3-2).

Put the puck on net and good things happen.@AM34 has his seventh of the season! #TMLtalk pic.twitter.com/VQme90iEXe — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) October 10, 2018

En fin de période, les bleus et blancs prennent un avantage considérable en l’espace de quelques secondes grâce à Ron Hainsey (16e) et John Tavares (17e) qui inscrit là sa cinquième réalisation depuis le début de la saison (5-2).

Just tap it in. Give it a little tappy. #LeafsForever pic.twitter.com/vQZE4s4tBZ — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) October 10, 2018

Malgré la réduction du score de Jamie Benn (18e), le score est largement en faveur des Leafs au terme de la seconde période (5-3). En comptant pour la septième fois depuis le début de la saison régulière, Auston Matthews devient le troisième joueur de l’histoire des Leafs à apporter plusieurs points dans chacune des quatre rencontres disputées jusqu’à alors.

Attaque impressionnante

Dès les premières minutes de la dernière période de jeu, John Klingberg (2e) laisse entrevoir un ultime espoir aux Stars (5-4). Mais, c’était sans compter sur la grande forme actuelle de John Tavares, qui d’un tourniquet porte ensuite le score à 6-4 (5e) et son total personnel à six.

Enfin, en point d’orgue d’une belle soirée pour les pensionnaires de l’Arena Scotiabank, Connor Brown (17e) a inscrit le septième et dernier point de la partie (7-4).

Leafs score seven for a second straight game and have back-to-back wins on the road.#LeafsForever #FuelledByG @GatoradeCanada pic.twitter.com/LGDL2Jt0ev — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) October 10, 2018