Les Leafs dominent les Canadiens 3-2

Charlie Courrent

3 octobre 2018 à 23h49 3 octobre 2018 à 23h49

Les Maple Leafs de Toronto ont battu les Canadiens de Montréal 3-2, mercredi soir, lors du lancement de la saison de LNH, dans Une Arena Scotiabank pleine à craquer.

Aussi bien lors de l’entraînement matinal, où les médias étaient invités, que lors de la rencontre, l’engouement autour des Leafs était impressionnant.

Lancer exceptionnel

Après un début de rencontre assez équilibrée, où les deux équipes montaient progressivement en intensité, ce sont les Canadiens de Montréal qui ont compté les premiers par l’intermédiaire d’Artturi Lehkonen (10e).

Positionné proche de la cage, il n’avait plus qu’à pousser la rondelle au fond du filet.

La réaction torontoise ne s’est pas fait attendre, puisque seulement trois minutes plus tard (13e), Auston Matthews égalisait d’un lancer surpuissant venant de son aile gauche.

Tout reste à faire

En deuxième période, les Leafs se sont montrés dominateurs en conservant la rondelle dans le camp de leurs adversaires.

Cette domination s’est concrétisée seulement deux minutes avant la fin. JohnTavares a conclu une très belle action individuelle d’un lancé précis.

Cependant, à quelques secondes de l’expiration de cette deuxième période, une nouvelle réalisation des Canadiens (par Andrew Shaw), profitant d’un jeu de puissance, ramenait le score à 2-2. Tout est à alors à refaire pour les locaux.

Fin de match indécise

La tendance s’est inversée en troisième. Les Canadiens ont mis une grosse pression sur les Leafs en occupant leur zone défensive pendant plusieurs minutes consécutives.

Plus présents et plus agressifs, les Canadiens se sont montrés plus dangereux en tentant plus de lancers que leurs adversaires.

Pour autant, la fin de match a été très indécise puisqu’aucune des deux équipes n’avait encore pris les devants à la fin de la troisième période.

Victoire en supplémentaire



Cinq minutes supplémentaires devaient départager les deux équipes. Mais, une minute a suffit aux Maple Leafs et à Auston Matthews pour compter une deuxième fois et remporter cette rencontre 3-2, au plus grand plaisir des fans.

Une première satisfaisante

Mike Babcock, l’entraîneur des Maple Leafs, était très satisfait de cette victoire. Cependant, il a rappelé à quel point il faudra continuer à travailler dur dans les semaines à venir.

«Je suis conscient que nous devrons encore travailler dur, car chaque rencontre de NHL requiert un niveau très élevé», a-t-il déclaré en conférence de presse d’après match.