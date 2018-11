Les Maple Leafs s’inclinent en Caroline

Cindy Caron

Les Maple Leafs de Toronto entamaient un voyage de 2 matchs sur la route en rendant visite aux Hurricanes de la Caroline à Raleigh. Cette rencontre marquait la premiere sortie de Curtis McEhlinney contre son ancienne formation, lui qui avait été soumis au ballotage à la fin du camp d’entrainement estival. Il a depuis été réclamé par les Hurricanes et a rapidement fait sa marque depuis son arrivée en Caroline du Nord.

Tirs au but

L’équipe locale a démontré une belle énergie dès les premières minutes du match en dominant rapidement les Maple Leafs au niveau des tirs au but. Les Hurricanes dominent d’ailleurs la ligue au chapitre du nombre de tirs au but. A mi-chemin à la période, Trevor van Riemsdyk a inscrit le premier but du match donnant l’avance à son équipe 1-0. Le coach des Leafs Mike Babcock a fait une demande pour renverser la décision du but, sous prétexte qu’il y avait interférence au gardien, mais suite à la reprise vidéo, le but a été accordé. L’entraineur n’a pas eu beaucoup de chances avec ces requêtes jusqu’à date cette saison. A peine 22 secondes plus tard, alors qu’il était laissé seul devant le filet, Justin Williams a inscrit son 100e but dans l’uniforme des Hurricanes pour créer un écart. 2-0 Caroline.

Tavares, toujours dominant

John Tavares a encore une fois été le premier à s’inscrire au tableau pour les Leafs. Il a profité d’un revirement en zone neutre pour s’échapper et déjouer le gardien de la Caroline. 2-1 Hurricanes. Tavares est présentement le meilleur marqueur de l’équipe avec 14 buts.

Les Maple Leafs ont somme toute dominé la deuxième période au niveau des tirs au but et chances de marquer. Ils ont bénéficié de quelques jeux de puissance sans pouvoir capitaliser. Curtis McEhliney a été très solide devant sa cage.

Une troisième période mouvementée

Micheal Ferland a profité d’un baton brisé et d’une erreur défensive de Ron Hainsey pour marquer et ainsi donner une confortable avance de 3-1 à son équipe.

Avec moins de 8 minutes à faire en troisième période, l’attaquant des Maple Leafs Kasperi Kapanen a compté d’un tir du poignet rapide pour niveler la marque et redonner un peu d’espoir à son équipe.

Filet desert

Les 2 dernières minutes de la partie ont étés très enlevantes avec plusieurs chances pour les Leafs d’égaliser la marque. Avec peu de temps à faire, ils ont retiré le gardien Frederik Andersen au profit d’un attaquant supplémentaire. La stratégie n’aura pas fonctionnée puisque Sebastian Aho et Andrei Svechnikov ont tous deux marqué dans un filet desert. Pointage finale 5-2 Caroline.

Les Maples Leafs profiteront d’une journée de congé avant d’affronter les Blue Jackets vendredi soir à Columbus.