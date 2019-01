Les Predators dominent les Maple Leafs

Pekka Rinne ferme la porte et Nashville blanchit Toronto 3-0

Cindy Caron

7 janvier 2019 à 23h13 7 janvier 2019 à 23h13

Les Maple Leafs de Toronto étaient de retour devant leurs partisans lundi soir pour leur premier et seul affrontement de la saison contre les Predators de Nashville. Ils espéraient ainsi continuer sur leur lancée victorieuse. L’Express était sur place pour assister à ce duel.

Première période sans artifice

Ce fut un début de match plutôt tranquille avec peu de chances de marquer des deux cotés à l’exception de Kasperi Kapanen qui a bien failli trouvé le fond du filet à deux occasions en l’espace de quelques secondes. Les visiteurs ont cependant dominé au chapitre des tirs au but ainsi que des mise en jeu gagnées.

Nashville ouvre la marque

Les Predators ont étés les premiers à s’inscrire au tableau durant un jeu de puissance lorsque le tir de la pointe de Mattias Ekhom a trouvé le fond du filet. 1-0 Nashville.

But refusé

Moins d’une minute plus tard, Auston Matthews a compté mais les Predators ont demandé de consulter la reprise vidéo et le but a rapidement été annulé car il y avait hors jeu sur la séquence.

PK Subban

Le toujours flamboyant défenseur originaire de Toronto, et ancien porte couleur du Tricolore, PK Subban à donné l’avance 2-0 à son équipe lorsque son tir de la ligne bleue à déjoué le gardien Michael Hutchinson qui avait la vue voilée.

Echappé ratée

Les Leafs ont bien failli marquer en désavantage numérique en troisième période lorsque le Québécois Frederik Gauthier a profité d’un échappé mais il a hélas raté la cible de peu.

Un gardien solide

Le gardien des visiteurs Pekka Rinne a été très solide tout au long du match bloquant les 18 tirs des Maple Leafs.

Les Predators ont enfilé 2 autres buts en fin de troisième période pour s’assurer la victoire par la marque de 4 à 0.

Déception pour les Leafs

En conférence de presse d’après match, l’attaquant John Tavares disait que l’adversité est une bonne chose et qu’ils doivent travailler plus fort pour passer au travers et obtenir les résultats désirés.

Les Maple Leafs affronteront les Devils du New Jersey à Newark jeudi et seront de retour à domicile samedi soir alors que les Bruins de Boston seront les visiteurs.