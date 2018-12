Les Maple Leafs se reprennent et défont les Red Wings

Tavares et Kapanen jouent les héros et les Leafs l'emportent 5-4 en prolongation

Cindy Caron

23 décembre 2018 à 23h35 23 décembre 2018 à 23h35

La rencontre de dimanche consistait un deuxième match en autant de soirs pour les Maple Leafs de Toronto. Pour cette dernière partie avant la pause de Noël, ils affrontaient les Red Wings de Détroit, eux qui s’étaient montrés victorieux lors de leur précédent duel.

27 secondes

Kasperi Kapanen a rapidement marqué le premier but de la rencontre, seulement 27 secondes après la première mise en jeu, pour donner l’avance à son équipe.

Sparks devant le filet

En fin de période, les Red Wings se sont inscrits au tableau lorsque Filip Hronek a déjoué le gardien Garret Sparks. Comme c’est maintenant l’habitude, l’entraineur Babcock utilise toujours le gardien auxiliaire lors des doublés pour donner un peu de répit à son gardien étoile Frederik Andersen.

Les Red Wings en avance

Ces mêmes Wings ont pris l’avance quelques minutes plus tard sur un but de Michael Rasmussen. 2-1 Détroit.

Les visiteurs ont continué sur leur élan lors du deuxième vingt et prit une avance de 2 buts lorsque Christopher Ehn a compté son premier but en carrière dans la LNH.

En général, les Red Wings ont dominé les Leafs sur la glace mais également au niveau des tirs au but.

Remontée des Maple Leafs

Les Leafs ne se sont pas laissés abattre et ont donné la réplique aux visiteurs lorsque le Québécois Frederik Gauthier a marqué son premier but de la saison. L’excitation sur son visage était évidente pour celui qui a partagé son temps entre la galerie de presse et l’alignement cette année.

Peu de temps après le but de l’équipe locale, le défenseur Morgan Rielly a marqué son deuxième but en autant de matchs pour ainsi créer l’égalité.

Frans Nielsen a un peu estompé les ardeurs des partisans lorsque son tir s’est retrouvé derrière le gardien Sparks. 4-3 Red Wings en fin de troisième.

Encore Tavares

Alors qu’il ne restait que 7 secondes au cadran et que plusieurs croyaient cette partie terminée, John Tavares a joué les héros et forcé une période de prolongation.

Prolongation survoltée

La période de temps supplémentaire aura été enlevante avec plusieurs belles occasions de marquer pour les Leafs. C’est finalement le jeune Kasperi Kapanen qui aura fait bondir la foule et donner la victoire à son équipe lorsque son tir du revers s’est faufilé entre les jambières du gardien des Red Wings Jonathan Bernier.

Spinning, falling, finishing.@kasperikapanen1 provides the OT heroics and seals the victory for the Leafs. #LeafsForever pic.twitter.com/hrtltbnGdX — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) December 24, 2018

4 victoires de suite

Les Maple Leafs ont donc vu leur série de victoires consécutives augmenter à 4 et profiteront maintenant de quelques jours de repos avant de visiter les Blue Jackets à Columbus vendredi. Prochain match à domicile aura lieu le 29 décembre alors que John Tavares affrontera son ancienne équipe les Islanders de New York.