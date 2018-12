Les Maple Leafs prennent leur revanche sur les Panthers

Cindy Caron

20 décembre 2018 à 23h30 20 décembre 2018 à 23h30

La rencontre de jeudi soir marquait un retour à domicile pour les Maple Leafs après un long voyage de 5 matchs à l’étranger. Pour l’occasion ils recevaient la visite des Panthers de la Floride et L’Express était à l’Aréna Scotiabank pour assister à la partie.

Les gardiens volent la vedette

La première période fut marquée de plusieurs bons arrêts de la part des deux gardiens. Le Québécois Roberto Luongo a été particulièrement solide en fermant la porte, notamment à Mitch Marner, à quelques reprises.

Les Leafs ouvrent la marque

Les Maple Leafs ont été les premiers à s’inscrire au pointage en supériorité numérique lorsqu’Auston Matthews a trouvé le fond du filet sur une passe de Mitch Marner. 1-0 Leafs après 20 minutes.

Encore Matthews

La foule n’aura pas eu à attendre très longtemps avant de voir l’équipe locale compter à nouveau alors qu’Auston Matthews y est allé de son deuxième du match et 19e de la saison pour donner l’avance 2-0 aux torontois.

But refusé

Quelques instants plus tard, Nazem Kadri croyait bien avoir marqué mais les Panthers ont contesté le but. La reprise vidéo a confirmé que la rondelle avait été frappée volontairement avec le patin et le but à donc été refusé.

Kadri persiste

Le numéro 43 s’est repris rapidement en marquant son 9e de la saison sur un jeu de Morgan Reilly et Connor Brown, donnant ainsi une confortable avance de 3-0 aux Maple Leafs.

Et de 4

Les Leafs ont profité d’un jeu de puissance en tout début de troisième pour solidifier leur avance avec un but de John Tavares.

Un doublé pour Tavares

Quelques minutes plus tard, Tavares a déjoué le gardien des Panthers pour marquer son 23e but de la saison, et pour du même coup chasser Roberto Luongo du match. 5-0 Toronto.

Les Panthers marquent

Les visiteurs ont privé Frederik Andersen d’un jeu blanc quand Henrik Borgstrom a fait bouger les cordages. Trop peu trop tard, 5-1 Toronto

Au tour de Marner

Le jeune Mitch Marner a marqué son 10e de la saison pour définitivement sonner le glas de l’équipe de la Floride.

Fait cocasse, plusieurs partisans ont lancé leur casquettes croyant à un tour du chapeau de Tavares mais le but à finalement été crédité à Marner.

Solide victoire

Les Maples Leafs se sont montrés victorieux dans ce deuxième duel entre ces 2 équipes en l’espace de quelques jours.

Les Leafs seront de retour devant leur partisans samedi soir alors que les Rangers de New York seront les visiteurs.