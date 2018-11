Solide victoire des Maple Leafs contre leur rivaux

La rivalité Toronto-Boston battait son plein sur la ville Reine en ce lundi soir pluvieux alors que les Maple Leafs accueillaient les Bruins. L’Express était sur place pour assister à la rencontre.

Les rivaux de longue date ont eu une première période plutôt égale, tant au niveau des tirs au but que des chances de marquer. Les 2 gardiens se sont d’ailleurs illustrés à quelques reprises. Jaroslav Halak a été particulièrement efficace lorsqu’il a fermé la porte à Nazem Kadri à deux occasions.

La partie de ce soir constituait la 1600e en carrière pour le vétéran Patrick Marleau. Les 2 organisations lui ont conjointement rendu honneur en début de rencontre.

Il aura fallu attendre à la toute fin de la première période pour voir une équipe s’inscrire au pointage lorsque le jeune défenseur Travis Dermott a marqué son premier but de la saison sur un puissant tir de la ligne bleue. 1-0 Leafs.

Très tôt en deuxième période, alors que les Bruins profitaient d’un avantage numérique, le redoutable David Pastrnak a créer l’égalité sur une passe de Brad Marchand.

Il n’en fallait pas plus pour que les Leafs répliquent. La recrue Igor Ozhiganov a marqué son premier but en carrière dans la Ligue Nationale pour donner l’avance aux Leafs 2-1.

Igor Ozhiganov hops over the boards and finds the back of the net for his first @NHL goal. #LeafsForever pic.twitter.com/2dZHkzasxr

— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) November 27, 2018