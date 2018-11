Retour triomphant pour Auston Matthews

L’Aréna Scotiabank était le théâtre mercredi soir du retour au jeu de la vedette montante des Maple Leafs, Auston Matthews. Il disputait sa première rencontre après avoir manqué 14 parties suite à une blessure à l’épaule.

Dès les premières minutes de la première période, les Maple Leafs ont profité d’un avantage numérique pour s’inscrire au pointage. John Tavares a marqué son 16e but de la saison assisté d’Auston Matthews.

Ce dernier semblait très content d’amasser son premier point depuis le 27 octobre.

En mi-chemin dans le premier vingt, les Sharks ont a leur tour pu profiter d’une supériorité numérique et n’ont pas tardé à égaliser la marque lorsque Thomas Hertl a déjoué Frederik Andersen.

Après que les Sharks aient écopé d’une autre pénalité, le numéro 34 des Leafs, Auston Matthews y est allé de son fameux tir du poignet rapide pour déjouer le gardien Aaron Dell et faire bondir la foule. 2-1 Toronto.

