Auston Matthews de retour au jeu ce soir

Cindy Caron

28 novembre 2018 à 14h25 28 novembre 2018 à 14h25

Bonne nouvelle pour les Maple Leafs de Toronto aujourd’hui avec le retour au jeu confirmé du centre étoile Auston Matthews.

4 semaines d’inactivité

Ce dernier était sur la touche depuis le 27 octobre alors qu’il s’était blessé à l’épaule suite à une mise en échec du défenseur Jacob Trouba des Jets de Winnipeg.

Début de saison fort prometteur

Avant cette blessure, la jeune vedette des Leafs était sur une lancée avec une récolte de dix buts et six passes en 11 parties. En 14 matchs depuis son absence, les Maple Leafs ont une fiche de 9 victoires et 5 défaites.

Matthews est excité

Matthews disait en conférence de presse plus tôt aujourd’hui, après avoir eu le feu vert des médecins pour ce soir, que le temps lui a paru comme une éternité mais qu’il est content d’être de retour avec l’équipe et est très excité de jouer ce soir.

Changement dans l’alignement

Le retour du centre Auston Matthews signifie que le Québécois Frédérik Gauthier ne sera pas de l’alignement pour affronter les Sharks de San Jose.