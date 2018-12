Les Red Wings gâchent le retour de William Nylander

La partie de lundi soir marquait le retour dans la formation de l’attaquant William Nylander, lui qui était dans une impasse contractuelle avec les Leafs depuis le 1er juillet. L’Express était sur place pour assister à la rencontre.

Le jeune Suédois a eu un accueil plutôt mitigé de la foule lors de sa première présence sur la glace alors que l’on pouvait entendre un mélange de hués et applaudissements.

Les hués se sont vite dissipés lorsque Kasperi Kapanen a trouvé le fond du filet en début de période pour inscrire son 11e de la saison.

Les visiteurs n’ont pas tardé avant de répliquer au but des Leafs, moins d’une minute plus tard, Jonathan Ericsson, laissé seul devant le filet, a déjoué le gardien Garret Sparks pour égaler la marque.

Quelques minutes après leur premier but du match, les Red Wings ont à nouveau fait bouger les cordages lorsque le tir de la ligne bleu de Luke Glendening a battu Garret Sparks qui avait la vue voilée. 2-1 Detroit. Avec 12 secondes à faire au premier vingt, Gustav Nyquist a compté pour donner une confortable avance de 3-1 aux visiteurs.

La deuxième période aura été sous le signe des pénalités. Les 2 équipes ont eut plusieurs avantages numériques mais les Red Wings auront été les seuls à capitaliser grâce au but de Mike Green. Détroit est en avance 4-1.

La foule a retenu son souffle lorsque la jeune sensation Auston Matthews a été solidement plaqué dans la bande et est resté quelques instants au sol. Il revient tout juste d’une absence d’un mois dû à une blessure à l’épaule.

Il est facile de s’imaginer ce que l’entraineur-chef Mike Babcock a pu dire à ses joueurs avant le début de la troisième période pour essayer de fouetter ses troupes. Les Maple Leafs ont complètement explosé durant la troisième période en inscrivant 3 buts.

John Tavares a été le premier à faire bondir la foule en marquant son 16e de la saison suivi quelques minutes plus tard de Zack Hyman et Andreas Johnsson pour ainsi créer l’égalité.

Johnny on the spot to bury the bank shot. #LeafsForever pic.twitter.com/1AKy2wgWaV

— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) December 7, 2018