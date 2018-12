La saga Nylander prend fin

Cindy Caron

Après ce que plusieurs qualifieront du plus gros sujet de conversation dans la LNH depuis le début de la saison, la saga Nylander prend enfin fin.

Le jeune Nylander qui était agent libre avec restrictions depuis le 1er juillet et qui n’était toujours pas parvenu à s’entendre avec les Maple Leafs à finalement paraphé un nouveau contrat.

Long terme

Ce lucratif contrat d’une valeur de 41.4 Milions pour 6 ans se trouve à être un compromis pour les 2 partis impliqués. Rappelons que Nylander souhaitait signer une entente à long terme avec les Leafs d’une valeure moyenne estimée à 8 millions par année alors que l’équipe (selon les rumeurs) lui offrait un montant d’un peu moins de 7 millions annuellement.

Plusieurs on mentioné les contrats de David Pastrnak des Bruins de Boston et de Leon Draisaitl des Oilers d’Edmonton à titre d’exemples.

Jour important

S’il ne signait pas de nouveau contrat d’ici 5:00pm, le jeune Nylander aurait été inadmissible à jouer dans la LNH cette saison.

L’attaquant Suédois qui a été repêché par les Leafs en 2014 a une fiche de 48 buts et 87 passes en 185 parties dans la ligue.

« Nous pouvons et nous le ferons »

Kyle Dubas, le directeur général des Maple Leafs a toujours dit que son but était de signer une entente à long terme avec l’attaquant Suédois. Lorsqu’interrogé cet été sur le fait de s’il serait capable de garder son noyau de jeunes joueurs intact (Matthews, Marner et Nylander), ce dernier avait répondu aux médias “nous pouvons et nous le ferons”. La pression était donc très forte sur Dubas.

Retour au jeu sous peu?

Les Leafs sont présentement sur la route et aucune information n’a été divulgé concernant la date de son retour au jeu. L’entraineur Mike Babcock a souvent dit aux médias que Nylander, qui s’est entrainé en Suède et Suisse cet automne, serait de retour sur la glace rapidement une fois le conflit résolu.

Le prochain match à domicile pour les Maple Leafs est jeudi le 6 décembre.