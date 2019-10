Les Berkshires: suprême de culture en nature

Les musées d’art des Berkshires sont dignes de ceux d’une grande métropole.

Campé au milieu d’un site magnifique en pleine nature, le Clark Art Institute présente une riche collection de tableaux impressionnistes de Renoir, Monet, Degas et Pizarro, ainsi que différentes œuvres d’artistes américains, tels Sargent, Inness, Remington et Homer, et britanniques, dont Turner, Constable et Gainsborough.

Pour sa part, l’immense MASS MoCa s’est donné pour mission de valoriser la pertinence et la valeur de l’art contemporain. Enfin, les arts de la scène des Berkshires sont enrichis par la proximité de New York et de Boston, car beaucoup de spectacles sont rodés dans les Berkshires.

Y aller, s’y loger

L’automobile est l’unique façon de circuler facilement dans les Berkshires. Le transport public y est presque inexistant et on y trouve peu de pistes cyclables.

Au sud d’Albany, depuis l’Interstate 87, bifurquez sur la I-90 East. Vous arriverez alors dans le Western Massachusetts et ses Berkshires.