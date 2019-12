Le hockey féminin selon Manon Rhéaume

«Aussi, quand tu es dans la quarantaine, c’est le meilleur temps pour ça. Elles sont plus matures. Quand tu arrives à la quarantaine, tu as vécu tellement de choses à cause des enfants et du sport que tu es vraiment dans une bonne place pour être capable de partager ces expériences.»

CWHL, NWHL, PWHPA

Au printemps dernier, la CWHL (Ligue canadienne de hockey féminin) a subitement cessé ses opérations, laissant des centaines de hockeyeuses sans emploi. La PWHPA a été crée et un branle bat de combat est en marche pour rendre la profession de joueur de hockey à temps plein aussi possible pour les femmes.

Dani Rylan (qui a déjà ouvertement nommé Rhéaume comme source d’inspiration) a créé la NWHL il y a quelques années. Cette ligue compte que 5 équipes aux États Unis. Si certaines équipes peuvent profiter d’un support d’équipe de la LNH, certaines équipes (notamment les Sabres et Devils) ont récemment retiré leur appui financier.

Que pouvons-nous faire pour aider le hockey féminin?

«Je pense que si nous voulons du hockey féminin professionnel et avoir les meilleures joueuses dans ces équipes et avoir tout le monde dans la même ligue, avoir le support de la LNH et ses équipes est crucial.»