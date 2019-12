400 oeuvres d’Andy Warhol au Art Institute de Chicago

Plus de 400 oeuvres du célèbre artiste américain de la fin du XXe siècle, Andy Warhol, mort prématurément en 1987, viennent habiller les murs d’un des plus grands musées des États-Unis, le Art Institute de Chicago.

De passage dans la ville récemment, des journalistes de L’Express ont parcouru les couloirs de l’exposition Andy Warhol – From A to B And Back Again, à l’affiche jusqu’au 26 janvier 2020.

Mise en abîme d’une oeuvre originale

Les près de 400 oeuvres exposées permettent d’avoir un réel aperçu du travail de l’artiste, ses intentions, l’évolution de son art et le sens qu’il a voulu donner à ses créations.

L’exposition offre une véritable panoplie des oeuvres de l’un des artistes les plus prolifiques de son temps, tout en présentant les étapes de sa vie qui ont parallèlement bercé son art.

L’espace dédié à l’occasion lui donne en quelque sorte une certaine liberté d’expression, qui s’illustre dans ses oeuvres liées à l’histoire jusqu’à celles sur le thème de la mort et de l’ombre.