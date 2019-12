Mélanie Joly : «Tout est en place pour moderniser la Loi sur les langues officielles»

Que faire de l’Alberta économiquement?

Il y a différentes choses que j’ai entendues à Edmonton, notamment qu’il y a des forces dans différentes énergies vertes. Il y a aussi de grandes possibilités dans le secteur de la santé et de l’intelligence artificielle. Pour ce dernier point, il y a beaucoup de chercheurs qui sont particulièrement reconnus dans le domaine.

J’ai entendu aussi la possibilité de soutenir le secteur manufacturier, particulièrement celui de la manufacture de précision. Je sais qu’il y a des investissements qui sont faits via notre agence de développement économique, mais je veux être capable de voir comment on en fait plus et mieux.

On a déjà fait beaucoup ces quatre dernières années dans la mesure où on a mis sur la table 100 millions $ de plus dans l’agence de Diversification de l’économie de l’Ouest du Canada. Mais je pense que ces investissements-là n’ont pas toujours été très bien communiqués.

La modernisation de la Loi sur les langues officielles est très attendue par les communautés francophones hors Québec. C’est pour quand?

On a fait toutes les consultations au cours de la dernière année. En fin de dernier mandat, on a aussi demandé le point de vue des provinces et des territoires, nous sommes en train d’obtenir ces avis-là. Tout est en place, non seulement pour procéder à la modernisation, mais je dirais aussi pour la renforcer cette loi, lui donner plus de mordant.

Différentes idées ont été présentées par ceux qui ont participé aux consultations, notamment le fait de renforcer les pouvoirs du commissaire aux langues officielles. On va être en mesure d’étudier cela dans le contexte de la présentation de notre projet de loi.