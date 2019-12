La célèbre comédie musicale Cats est de passage à Toronto

La comédie musicale Cats, phénomène planétaire, est de passage à Toronto jusqu’au 5 janvier sur la scène du théâtre Mirvish Princess of Wales.

Crée par Andrew Lloyd Webber, l’oeuvre naît sur une scène londonienne en 1981 et enflamme progressivement la capitale britannique et New York pendant de longues années, avant de s’exporter dans le monde entier.

En spectacle à Toronto, la troupe aux costumes d’origines se dit pourtant d’une nouvelle génération, avec des chorégraphies et des adaptations toujours plus travaillées.

Une nuit de pleine Lune

L’histoire, tout droit tirée du livre Old Possum’s Book of Pratical Cats de T.S. Eliot et réadaptée par Andrew Lloyd Weber, se passe une nuit de pleine Lune, jour de réunion annuelle de la tribu des chats Jellicle dans une décharge.

Cette nuit-là, l’un d’entre eux sera choisi par le chef Deutéronome pour devenir «l’élu», celui qui atteindra le Paradis des chats et renaîtra dans une nouvelle vie.