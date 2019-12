Du matériel innovant pour les infirmiers et aidants

Cette carte de crédit hors de l’ordinaire récompense leurs titulaires tous les mois avec des économies d’intérêts liés aux remboursements de leurs soldes.

Livraisons à des heures pratiques

Pour sa part, Zach Lamothe, de Mile1, présentait sa solution de livraison qui répond aux frustrations des détaillants et des consommateurs qui veulent recevoir les colis et courriers aux heures qui leur conviennent.

«Je suis heureux d’avoir eu la chance de participer, même si je n’ai pas remporté tous les votes», dit-il. «Dans le futur, on va continuer à mettre à exécution notre plan stratégique. On va juste continuer à servir nos clients et nos fournisseurs aussi bien qu’on l’a fait jusqu’ici.»

Un bilan satisfaisant

«C’est la première fois en 5 ans qu’on fait salle comble», a déclaré David Nanta, organisateur de la soirée (vidéo ci-dessous).

Il attribue ce succès aux rencontres mensuelles de l’AAGEF, et à la qualité des manifestations organisées par l’association torontoise. Il constate que les candidatures s’améliorent, de même que les présentations qui sont meilleures les années passants.