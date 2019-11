En grève autour de théières fumantes: un happening

Personnalités mystères

«Nous avons pris le parti de ne pas dévoiler explicitement dans le spectacle l’identité des onze personnes rencontrées par les autrices et auteurs», explique Antoine Côté Legault à L’Express. «Dans certains cas, on saisit assez aisément qui ils sont, d’autres fois, c’est un peu plus mystérieux.»

«Je peux tout de même dire que nous avons été charmés et enthousiasmés par la diversité de personnes rencontrées: allant d’un pilote d’avion qui a pris sa retraite avant 30 ans, à une femme qui s’est confrontée à la traversée de l’Atlantique, ou encore un spécialiste de la politique au Moyen-Orient, en passant par des artistes ayant marqué le parcours des auteurs.»

Pour philosopher

C’est donc «dans un esprit d’ouverture, visant à créer un espace ouvert pour dialoguer, rêver, philosopher et débattre ensemble», que le public est invité à se joindre à cet événement lors de sa mini-tournée en Ontario.

À Toronto le jeudi 21 novembre, ça se passe à 20h à The Attic, 1402 rue Queen Street Est. Billets: 12 $ (taxes incluses).