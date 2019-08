Éric Minoli, PDG par intérim de Groupe Média TFO

Technicien précoce

Ingénieur de procédés qualifié d’«innovateur en série qui n’a pas peur de déranger», le nouveau PDG aurait construit son premier ordinateur à l’âge de huit ans. «À l’âge de 12 ans, il avait déjà contacté chaque radiodiffuseur de télévision de sa France natale pour leur dire qu’il désirait travailler comme caméraman.»

Il a travaillé au théâtre en production sonore et éclairage avant d’obtenir un diplôme en radiodiffusion et d’aller étudier à l’Université de Provence (France) puis à l’Université McGill (Canada).

Il a passé deux ans en Inde, à l’Alliance française et à l’ambassade de France, puis a travaillé à Canal + et France avant de fonder son bureau américain à Miami.

Après avoir immigré au Canada et rejoint le radiodiffuseur public provincial TVOntario, Éric Minoli a aidé à planifier et à mettre sur pied la société précurseure du Groupe Média TFO. En tant que VP, il gérait une équipe de 70 personnes responsables de tous les aspects techniques et de production.