Glenn O’Farrell quitte TFO

Glenn O’Farrell, le président et chef de la direction de Groupe Média TFO, quittera son poste le 16 août, un peu plus d’un an avant la fin de son mandat. Il passera au secteur privé, comme chef de la direction d’OAP (Ombudsman des assurances de personnes).

Il siège aussi au sein du Conseil de gouvernance de l’Université de l’Ontario français, dont TFO serait un partenaire éducatif majeur.

Agence provinciale

TFO, qui est une agence du gouvernement provincial (sous le ministère de l’Éducation), a été épargné dans le dernier budget, mais elle avait procédé l’an dernier à des compressions entraînant une trentaine de suppressions de postes.

La ministre des Affaires francophones de l’Ontario, Caroline Mulroney, et le nouveau ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, ont déclaré conjointement ce jeudi 27 juin que «TFO est essentiel pour maintenir la langue française et la culture francophone en Ontario», et que Glenn O’Farrell «a contribué à faire progresser l’éducation technologique pour tous les Franco-Ontariennes et les Franco-Ontariens».