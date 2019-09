Le Toronto FC s’incline en finale de la Coupe du Canada

Certes, l’échec du Toronto FC peut être nuancé par la victoire obtenue lors du temps réglementaire, mais compte tenu du contexte de la rencontre, de l’importance d’une finale et, qui plus est, d’un derby, cette défaite aux tirs au but ne peut avoir qu’un goût amer pour Toronto, un goût d’inachevé.

Placé à la pointe du trident offensif, Altidore a réalisé un match loin d’être satisfaisant pour un joueur de son calibre. Très peu disponible et donc très peu trouvé (il n’a touché que 34 ballons, soit moins que son propre gardien), l’attaquant américain a fait preuve de lacunes techniques rares.

Incapable d’accrocher le cadre malgré six frappes tentées – dont plusieurs dans des positions favorables – le numéro 17 rouge et noir a perdu plus de 30% des ballons qu’il a touchés (11 sur 34 exactement), annihilant une bonne partie des offensives torontoises à laquelle il a participé.

Peu présent dans le jeu, pas en réussite balle au pied et face au but, Altidore a également posé problème dans son repli défensif proche du néant, n’effectuant aucune pression sur la défense adverse et mettant surtout de longues secondes à se replacer, ce qui a par ailleurs été plusieurs fois dommageable lors des transitions offensives du Toronto FC.

L’Impact, solide défensivement, incisif offensivement

Peu souvent en possession du ballon, les joueurs montréalais n’ont cependant pas été outrageusement dominés.