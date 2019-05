Triple inauguration à Bowmanville

Un centre familial ON y va vient d’ouvrir ses portes dans la garderie les Lucioles, à Bowmanville, dans les locaux de la nouvelle école Viola-Léger du Conseil scolaire Viamonde, au 116 rue Ontario.

La triple inauguration – de l’école, de la garderie et du centre familial – a eu lieu le vendredi 24 mai. ON y va – version francophone du modèle Early ON – se veut un lieu de rassemblement des familles francophones où parents et enfants de 0 à 6 ans pourront bénéficier de nombreux services éducatifs gratuits.

Apprendre par le jeu

Les services, financés par le ministère de l’Éducation et par la région de Durham, sont divers et variés. Il y est possible de suivre différents programmes, certains nécessitant une inscription préalable, d’autres non.

«Ils consistent essentiellement en un apprentissage par le jeu et l’enquête», explique Carol Montero, une des éducatrices du centre ON y va.