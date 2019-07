Le tour du monde de Jules Verne en 1000 mots

Lorsqu’on pense aux romans de Jules Verne, viennent à l’esprit des voyages fantastiques et toutes sortes d’aventures: Voyage au centre de la Terre, De la Terre à la Lune, Vingt-mille lieues sous les mers, Le tour du monde en 80 jours…

L’oeuvre de l’écrivain français est impressionnante, mais ne se résume pas seulement à des romans d’aventure. Aux 68 romans qu’il a écrits pour les Voyages Extraordinaires, on peut ajouter le roman L’épave du Cynthia, 14 titres des Contes et nouvelles, 6 pièces de théâtre, 40 poèmes, 13 chansons, 23 essais et ouvrages historiques et 5 discours.

C’est le résultat d’une soixantaine d’années de travail acharné, puisque Verne, un écrivain méthodique, consciencieux, talentueux et infatigable, révisait et récrivait plusieurs fois chacun de ses romans.

Fils de Nantes



Né le 8 février 1828, Verne était le premier de cinq enfants issus du mariage entre Pierre Verne, natif de Provins, et Sophie Allotte de la Fuÿe, d’origine bretonne-écossaise. La maison natale de l’écrivain étant située sur l’île Feydeau dans la ville de Nantes, «la Venise de l’Ouest».

L’auteur y a puisé une inspiration riche et intarissable pour ses romans. Le Loire, les îles, les ports et les bateaux berçaient son enfance et sont des éléments récurrents dans ses écrits.