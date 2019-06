Voyages extraordinaires : Jules Verne à l’Alliance française

Des histoires ludiques et fantaisistes, des musiciens et des conteurs: l’émerveillement a gagné petits et grands à l’Alliance française de Toronto dimanche dernier.

Le comédien Florian François, l’actrice Geneviève Fontaine, et un orchestre jazz et musique du monde proposaient Voyages extraordinaires, un nouveau spectacle pour enfants pour découvrir ou redécouvrir les romans de Jules Verne.

Scènes emblématiques

Enfants et parents se sont passionnés pour les «histoires extraordinaires» du célèbre romancier français.

Au programme, six scènes emblématiques contées en français par Florian François et Geneviève Fontaine, avec des surtitres en anglais pour permettre aux enfants francophones et anglophones de suivre les histoires.