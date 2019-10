La randonnée au Mont-Tremblant: entre forêts, lacs et montagnes

Arrivés au centre de villégiature, nous avons commencé par prendre le cabriolet qui nous a menés à l’endroit où démarrent les parcours.

Nous avons fait le choix de prendre le sentier nommé Vertigo, et nous avons donc démarré une marche de 5,6 km pour nous rendre au sommet de la montagne.

Après 2 heures de marche, nous sommes finalement arrivés au sommet de la montagne où nous avons pu avoir une magnifique vue de la ville et des alentours.

Le parc du Mont-Tremblant: un classique

Le parc national du Mont-Tremblant est le deuxième plus grand parc au Québec et le plus ancien. Plusieurs activités estivales et hivernales y sont proposées, comme la randonnée, la raquette, le ski de fond, le kayak, etc.

Composé de multiples sentiers pour tous niveaux, vous aurez peut-être la chance de rencontrer de nombreuses espèces animales comme le cerf de Virginie, la loutre de rivière, ou encore le renard roux.