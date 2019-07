Franco-Fête de Toronto : un dimanche rock ‘n’ folk

Plusieurs centaines de personnes sont venues assister, dimanche, aux concerts d’après-midi de la Franco-Fête de Toronto au Yonge-Dundas Square.

Les Québécois Mélisande Electrotrad, De Temps Antan et le groupe de rock français Radio Elvis s’y sont produit sous le soleil pour le plus grand plaisir des petits et grands.

Des musiques traditionnelles au rock, en passant par l’électro folklorique, francophones et francophiles venus pour le festival ou passant par là se sont déhanchés au fil des groupes de musique.

C’est le groupe rock français Radio Elvis qui a eu l’honneur de clôturer cette 37e édition de la Franco-Fête de Toronto 2019.

Au cours des trois jours du festival, plusieurs visiteurs ont dit apprécier la grande diversité de la francophonie en montre à travers sa musique: du trad canadien-français au rock moderne, en passant par les sons de l’Afrique noire et les mélodies arabes.