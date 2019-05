Charlotte Cardin à l’assaut du monde

La programmation de cette année inclut d’ailleurs plusieurs artistes francophones. Coeur de Pirate, Hubert Lenoir et Gabrielle Shonk chaufferont également les planches avant les sensations pop-indie Alvvays et Stars.

À quoi peut-on s’attendre pour la prestation de Cardin lors du festival? «On va jouer évidement les chansons des EP, mais aussi on va arriver avec plusieurs nouvelles chansons. Il y a certaines chansons que ça va être la première fois qu’on va jouer donc on va pouvoir avoir une réaction honnête du public. Quand on joue une chanson pour la première fois c’est l’fun de pouvoir “gauger” les réactions. On va arriver avec des nouveaux trucs et les chansons du EP.»

Une note sur les festivals

Parlant de festivals, celle qui a performé sur les scènes de festivals d’envergures partout dans le monde, notamment Osheaga, Festival d’Été de Québec, Festival de Jazz de Montréal où elle a fait la première partie de Mika, Austin City Limits et Lollapalooza, a dit: «C’est une belle expérience pour moi et le band. De jouer des shows comme ça et que les gens se pointent, on ne peut pas demander mieux.»

Album en préparation

L’auteure-compositrice-interprète, qui est signée sous l’étiquette Sony au Canada, travaille actuellement sur son premier album complet. Elle espère pouvoir le sortir le plus tôt possible, idéalement à l’automne, et elle prévoit sortir d’autres simples entre temps.

Comme pour les deux EP précédents, le matériel sur l’album va être majoritairement anglais, mais il y aura aussi quelques chansons en français.