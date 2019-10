TFS homologuée par le ministère français de l’Éducation

«C’est vraiment la promotion de la curiosité intellectuelle, c’est une approche beaucoup plus interactive», explique Sylvie Allonas.

Élèves citoyens

L’autre originalité de TFS réside dans les différents parcours éducatifs à destination des élèves qui permettent de développer «leurs connaissances, leurs compétences, mais d’une autre façon. Pas seulement en classe. Ce sont des activités pédagogiques complémentaires.»

Les élèves peuvent donc suivre des activités sur la santé, les arts, ou encore l’environnement.

De plus, les élèves doivent suivre un enseignement sur la citoyenneté. Cela se traduit concrètement par l’éducation aux médias et l’information, l’enseignement moral et civique, l’éducation au développement durable (l’école dispose d’un espace naturel, le ravin Don Valley, et est classée comme une «éco-école»), des discussions à visée philosophique et démocratique…etc.

L’idée est de faire des élèves les citoyens de demain, en leur permettant d’acquérir une conscience sur les libertés individuelles, les responsabilités sociales, les grands enjeux internationaux et l’ouverture interculturelle.