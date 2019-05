Bienvenue dans la boutique magique

Ici, les visiteurs ne sont pas que des enfants. «De nombreux adultes qui ont grandi en lisant la saga de JK Rowling viennent nous voir. Beaucoup de clients sont également des touristes qui font une halte ici en passant à Toronto », explique Stephen qui se réjouit de cette diversité de public.

« Nous voulons apporter du bonheur dans la vie des gens »

En effet, Curiosa ramène en enfance et transporte tout un chacun loin de ses réalités. «J’adore aussi les jeux de cartes, j’essaie donc d’en proposer de toutes les sortes. Ce magasin est une combinaison de toutes nos passions.»

Se considérant comme de grands enfants, Stephen et Heather essaient d’apporter un peu plus de bonheur dans la vie des gens. «La vie n’est pas simple aujourd’hui, alors on tend à créer un espace où ils peuvent expérimenter de nouvelles choses!»

Besoin d’authenticité

Ici, tout est authentique. «Les affiches Harry Potter viennent tout droit du designer graphique des films Harry Potter, au Royaume-Uni. Ce sont des éditions limitées», explique Stephen qui ajoute avoir envie de proposer les choses les plus vraies et les plus belles possible.