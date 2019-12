Ouverture sur la francophonie pour le 20e anniversaire de CESBA

«Nous célébrons ces liens de plus en plus étroits avec les conseils scolaires et d’autres groupes francophones», se réjouit la coordonnatrice de projets de développement professionnel de CESBA, Suzanne Schwenger, rencontrée au 5 à 7 francophone. «L’éducation permanente prend de plus en plus d’importance et la francophonie est de plus en plus importante.»

CESBA soutient le personnel chargé de l’éducation des adultes et de l’éducation permanente dans une soixantaine de conseils scolaires de l’Ontario, qui offrent des programmes à 300 000 apprenantes et apprenants chaque année.

Offre minimale chez Viamonde et MonAvenir

Jusqu’à maintenant, cependant, les conseils scolaires francophones de l’Ontario s’intéressent aux adultes surtout pour relever leur niveau de français.

Au Conseil scolaire Viamonde, on offre des cours de français langue seconde aux adultes (au Collège français à Toronto) via un programme de ministère des Affaires civiques et de l’Immigration de l’Ontario.

«L’an dernier, nous avons offert le même cours à London, et nous espérons reprendre l’expérience au semestre d’hiver», indique la directrice des communications Claire Francoeur. «Nous envisageons d’ajouter une autre région au programme.»