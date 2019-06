Le Baron de Münchhausen vient épater les Torontois

Le casting est complet, les répétitions sont finies. Les Indisciplinés de Toronto présentent à partir du 7 juin leur nouvelle pièce de théâtre, Münchhausen: les Machineries de l’imaginaire, de l’auteur québécois Hugo Bélanger. Les représentations se feront au Théâtre Glendon (Bayview et Lawrence), les 7, 8, 13 et 14 juin à 19h30.

La pièce est une histoire fantastique adaptée d’une fable allemande. Elle relate les vraies aventures de la Compagnie Gustave Galimard et fils, et du Baron de Münchhausen. La Compagnie donna des représentations en Europe pendant près de 200 ans, et le Baron était un officer allemand mort en 1797.

La mise en scène sera gérée par Jean-Nicolas Masson, qui a lui-même déjà participé à une représentation des Indisciplinés en 2016.

Dix ans de passion pour le théâtre

Pour la troupe communautaire (quasi-professionnelle), c’est aussi l’occasion de célébrer leur dix ans d’existence. Créée au printemps 2009 par des passionnés d’art dramatique, elle recrute chaque année de nouveaux membres qui participent activement à ses projets, sur la scène ou en coulisses.

Car c’est là la particularité des Indisciplinés: ils accueillent des personnes de tous horizons, qui n’ont pas nécessairement de formation professionnelle en théâtre. Comédiens, accessoiristes, metteurs en scène: chaque talent est le bienvenue.