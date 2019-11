L’année musicale de Fred Boutin: collaborations et passion

Après avoir effectué une série de concerts, du Black Swan à Francophonie en fête, ponctuée par de nombreuses rencontres musicales, le chanteur et guitariste torontois Fred Boutin prend une pause hivernale, après le lancement de son EP La Statue.

Cette année lui a aussi permis de trouver un groupe fixe et d’explorer de nouvelles contrées musicales.

Un défi réalisé: l’EP

Pour Fred Boutin, lancer cet EP et le faire vivre était un défi. Professeur et père de famille, la musique est une passion à laquelle il accorde beaucoup d’importance.

Cet amoureux du rythme a pour source d’inspiration Steve Wonder et Pink Floyd. Avant tout, il cherche sans cesse à se surprendre. Brel, Springsteen ou Bashung pour les textes sont ceux dont il aime le plus s’inspirer.